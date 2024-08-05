Вбивство Ірини Фаріон — захист підозрюваного подав апеляцію

Донька Ірини Фаріон з чоловіком на суді. Фото: Новини.LIVE

Львівський апеляційний суд у понеділок, 5 серпня, розпочав слухання щодо запиту адвоката підозрюваного у вбивстві екснардепа та мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Захист просить замінити на цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Як стало відомо, адвокат Зінченка, Ігор Сулима, клопотатиме над заміною запобіжного захисту на цілодобовий домашній арешт. Водночас самого підозрюваного, як додається, в судовій залі немає.

Також стало відомо, що сторона захисту виявила нові факти щодо вбивства експарламентарки, які надасть у суді.

Новини.LIVE інформуватимуть з місця подій.