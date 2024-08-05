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У Львові розпочалося апеляційне засідання суду щодо справи про вбивство Фаріон

5 серпня 2024 15:00
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Вбивство Ірини Фаріон — захист підозрюваного подав апеляцію
Донька Ірини Фаріон з чоловіком на суді. Фото: Новини.LIVE
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Львівський апеляційний суд у понеділок, 5 серпня, розпочав слухання щодо запиту адвоката підозрюваного у вбивстві екснардепа та мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Захист просить замінити на цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Як стало відомо, адвокат Зінченка, Ігор Сулима, клопотатиме над заміною запобіжного захисту на цілодобовий домашній арешт. Водночас самого підозрюваного, як додається, в судовій залі немає. 

Також стало відомо, що сторона захисту виявила нові факти щодо вбивства експарламентарки, які надасть у суді. 

Новини.LIVE інформуватимуть з місця подій. 

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