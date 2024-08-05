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У Львові відбудеться судове засідання щодо скасування арешту підозрюваного у вбивстві Фаріон

5 серпня 2024 01:36
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вбивство Ірини Фаріон — у Львові хочуть звільнити з-під арешту підозрюваного
Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон. Фото: РБК-Укра
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Сьогодні в понеділок, 5 серпня, Львівський апеляційний суд розгляне подання захисника підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Захист хоче скасувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила донька загиблої Софія Семчишин.

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За її словами, адвокат підозрюваного хоче витягнути його з в'язниці та пропонує запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Проте, замість цього прокуратора вимагає тримати підозрюваного під вартою без права внесення застави.

Крім того, Семчишина анонсувала, що засідання відбудеться о 15:00. Будівля суду розташована на площі Соборній, 7 у Львові.

В кінці допису донька Фаріон додала, що тим, хто хоче особисто взяти участь у судовому засіданні, при собі необхідно мати паспорт.

"Дякую за підтримку та поширення", — резюмувала Семчишин.

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