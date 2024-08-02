Вбивство Ірини Фаріон — у суді розглянуть апеляцію по справі підозрюваного

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон. Фото: Ми Україна,Telegram

Львівський суд розгляне апеляцію по справі підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Захист підозрюваного проситиме змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з носінням браслета.

Про це йдеться на сайті Львівського апеляційного суду.

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Апеляція по справі підозрюваного у вбивстві Фаріон

У Львівському апеляційному суді розглянуть апеляцію по справі підозрюваного у вбивстві Фаріон. Засідання суду призначено на понеділок, 5 серпня, на 15:00.

Захист підозрюваного планує подати клопотання про зміну запобіжного заходу. Вони проситимуть суд змінити утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета.

Апеляція по справі підозрюваного у вбивстві Фаріон . Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 липня у Львові невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Мовознавиця дістала вогнепальне поранення голови. Поранену прооперували, проте серце пацієнтки не витримало.

У Львові суд обрав міру запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Його будуть тримати під вартою 60 днів без можливості внесення застави.

Згодом Вʼячеславу Зінченку надали охорону. Це пов'язано з погрозами, що він може не вижити під час перебування під вартою.

Раніше ми писали, що адвокатка Регіна Гусейнова заявила, що досі не почула жодного прямого доказу вини 18-річного юнака, якого підозрюють у вбивстві Фаріон.

Також вона вважає неприпустимим оприлюднення конкретного прізвища та імені підозрюваного у резонансній справі.

Також ми повідомляли про те, що психолог-криміналіст Юрій Ірхін прокоментував поведінку підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Він заявив, що у 99,9% випадків особи, які не займаються злочинною діяльністю, не демонструють подібної поведінки.