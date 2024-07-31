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Підозрюваному в убивстві Фаріон надали охорону — адвокат назвав причину

31 липня 2024 17:26
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Убивство Фаріон — В'ячеславу Зінченку надали охорону
В'ячеслав Зінченко у залі суду. Фото: СтопКор
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Львові Вʼячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, надали охорону. Це пов'язано з погрозами, що він може не вижити під час перебування під вартою.

Про це заявив адвокат Зінченка Ігор Сулима у середу, 31 липня, повідомляє Новини.LIVE.

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Адвокат заявив, що дочка Фаріон Софія побажала хлопцю померти у тюрмі, а також заявила, що "зробить все для цього". За такі погрози жінку можна притягнути до відповідальності, переконаний Сулима.

"Нехай при мені це скаже. Проти неї буде порушено карну справу. Якщо є відеозапис з погрозами, то я витребую його", — заявив адвокат. 

убивство Фаріон
Заява адвоката. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що адвокатка Регіна Гусейнова заявила, що досі не почула жодного прямого доказу вини 18-річного юнака, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Також вона вважає неприпустимим оприлюднення конкретного прізвища та імені підозрюваного у резонансній справі.

Нагадаємо, у Дніпрі 25 липня затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Вже  26 липня йому оголосили підозру. Йому загрожує 15 років позбавлення волі. Його адвокат Ігор Сулима подаватиме апеляцію.

вбивство Львів поліція Україна охорона вбивця Ірина Фаріон

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