Убивство Фаріон — В'ячеславу Зінченку надали охорону

Підозрюваному в убивстві Фаріон надали охорону — адвокат назвав причину
У Львові Вʼячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, надали охорону. Це пов'язано з погрозами, що він може не вижити під час перебування під вартою.
Про це заявив адвокат Зінченка Ігор Сулима у середу, 31 липня, повідомляє Новини.LIVE.
Погрози на адресу Зінченка
Адвокат заявив, що дочка Фаріон Софія побажала хлопцю померти у тюрмі, а також заявила, що "зробить все для цього". За такі погрози жінку можна притягнути до відповідальності, переконаний Сулима.
"Нехай при мені це скаже. Проти неї буде порушено карну справу. Якщо є відеозапис з погрозами, то я витребую його", — заявив адвокат.
Раніше ми повідомляли, що адвокатка Регіна Гусейнова заявила, що досі не почула жодного прямого доказу вини 18-річного юнака, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Також вона вважає неприпустимим оприлюднення конкретного прізвища та імені підозрюваного у резонансній справі.
Нагадаємо, у Дніпрі 25 липня затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Вже 26 липня йому оголосили підозру. Йому загрожує 15 років позбавлення волі. Його адвокат Ігор Сулима подаватиме апеляцію.
Читайте Новини.LIVE!