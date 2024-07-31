Убивство Фаріон — В'ячеславу Зінченку надали охорону

В'ячеслав Зінченко у залі суду. Фото: СтопКор

У Львові Вʼячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, надали охорону. Це пов'язано з погрозами, що він може не вижити під час перебування під вартою.

Про це заявив адвокат Зінченка Ігор Сулима у середу, 31 липня, повідомляє Новини.LIVE.

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Погрози на адресу Зінченка

Адвокат заявив, що дочка Фаріон Софія побажала хлопцю померти у тюрмі, а також заявила, що "зробить все для цього". За такі погрози жінку можна притягнути до відповідальності, переконаний Сулима.

"Нехай при мені це скаже. Проти неї буде порушено карну справу. Якщо є відеозапис з погрозами, то я витребую його", — заявив адвокат.

Заява адвоката. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що адвокатка Регіна Гусейнова заявила, що досі не почула жодного прямого доказу вини 18-річного юнака, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Також вона вважає неприпустимим оприлюднення конкретного прізвища та імені підозрюваного у резонансній справі.

Нагадаємо, у Дніпрі 25 липня затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Вже 26 липня йому оголосили підозру. Йому загрожує 15 років позбавлення волі. Його адвокат Ігор Сулима подаватиме апеляцію.