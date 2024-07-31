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Подозреваемому в убийстве Фарион предоставили охрану — адвокат назвал причину

31 июля 2024 17:26
Дмитрий Галушка - Редактор
Убийство Фарион - Вячеславу Зинченко предоставили охрану
Вячеслав Зинченко в зале суда. Фото: СтопКор
Дмитрий Галушка - Редактор

Во Львове Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион, предоставили охрану. Это связано с угрозами, что он может не выжить в заключении.

Об этом заявил адвокат Зинченко Игорь Сулима в среду, 31 июля, сообщает Новини.LIVE.

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Адвокат заявил, что дочь Фарион Софья пожелала парню умереть в тюрьме, а также заявила, что "сделает все для этого". За такие угрозы женщину можно привлечь к ответственности, уверен Сулима.

"Пусть при мне это скажет. Против нее будет возбуждено уголовное дело. Если есть видеозапись с угрозами, то я истребую ее", — заявил адвокат.

убийство Фарион
Заявление адвоката. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что адвокат Регина Гусейнова заявила, что до сих пор не услышала ни одного прямого доказательства вины 18-летнего юноши, подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. Также она считает недопустимым обнародование конкретной фамилии и имени подозреваемого в резонансном деле.

Напомним, в Днепре 25 июля задержан подозреваемый в совершении убийства языковеда Ирины Фарион. Уже 26 июля ему объявили подозрение. Ему грозит 15 лет лишения свободы. Его адвокат Игорь Сулима будет подавать апелляцию.

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