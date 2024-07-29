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Психолог-криміналіст проаналізував поведінку підозрюваного у вбивстві Фаріон

29 липня 2024 19:21
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Психолог-криміналіст прокоментував поведінку підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон
Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Психолог-криміналіст Юрій Ірхін прокоментував поведінку підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Він заявив, що у 99,9% випадків, особи, які не займаються злочинною діяльністю, не демонструють подібної поведінки

Про це він розповів у програмі День.LIVE.

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Ірхін заявив, що поведінка В’ячеслава Зінченка, вказавши, що вона виглядає цілком логічною та послідовною. Він зазначив, що незначне хвилювання проявляється лише при відповіді на несподівані питання.

"Легке хвилювання є лише під час обдумування відповідей на неочікувані питання. […] Є легкий кураж, який говорить не про зухвалість, а про те, що людина підготовлена до допиту, це для нього не несподіванка", — заявив психолог-криміналіст.

Нагадаємо, 19 липня у Львові невідомий стріляв в Ірину Фаріон. Мовознавиця дістала вогнепальне поранення голови. Поранену прооперували, проте серце пацієнтки не витримало. У лікарні наголосили, що Фаріон поступила до них у критичному стані, із важкою вогнепальною травмою головного мозку. 

Після затримання підозрюваного у Дніпрі, 26 липня йому оголосили підозру. Йому загрожує 15 років позбавлення волі. 

За даними правоохоронців, підозрюваний хотів здійснити щонайменше ще одне вбивство. Наступним міг бути народний депутат Максим Бужанський.

вбивство Львів Україна Львівська область Ірина Фаріон

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