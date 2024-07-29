Психолог-криміналіст прокоментував поведінку підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE

Психолог-криміналіст Юрій Ірхін прокоментував поведінку підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Він заявив, що у 99,9% випадків, особи, які не займаються злочинною діяльністю, не демонструють подібної поведінки

Про це він розповів у програмі День.LIVE.

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Ірхін заявив, що поведінка В’ячеслава Зінченка, вказавши, що вона виглядає цілком логічною та послідовною. Він зазначив, що незначне хвилювання проявляється лише при відповіді на несподівані питання.

"Легке хвилювання є лише під час обдумування відповідей на неочікувані питання. […] Є легкий кураж, який говорить не про зухвалість, а про те, що людина підготовлена до допиту, це для нього не несподіванка", — заявив психолог-криміналіст.

Нагадаємо, 19 липня у Львові невідомий стріляв в Ірину Фаріон. Мовознавиця дістала вогнепальне поранення голови. Поранену прооперували, проте серце пацієнтки не витримало. У лікарні наголосили, що Фаріон поступила до них у критичному стані, із важкою вогнепальною травмою головного мозку.

Після затримання підозрюваного у Дніпрі, 26 липня йому оголосили підозру. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.

За даними правоохоронців, підозрюваний хотів здійснити щонайменше ще одне вбивство. Наступним міг бути народний депутат Максим Бужанський.