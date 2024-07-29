Психолог-криминалист прокомментировал поведение подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE

Психолог-криминалист Юрий Ирхин прокомментировал поведение подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Он заявил, что в 99,9% случаев лица, не занимающиеся преступной деятельностью, не демонстрируют подобного поведения.

Об этом он рассказал в программе День.LIVE.

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Ирхин заявил, что поведение Вячеслава Зинченко, указав, что оно выглядит вполне логичным и последовательным. Он отметил, что незначительное волнение проявляется только при ответе на неожиданные вопросы.

"Легкое волнение есть только при обдумывании ответов на неожиданные вопросы. […] Есть легкий кураж, который говорит не о дерзости, а о том, что человек подготовлен к допросу, это для него не сюрприз", — заявил психолог-криминалист.

Напомним, 19 июля во Львове неизвестный стрелял в Ирину Фарион. Языковед получила огнестрельное ранение головы. Раненую прооперировали, однако сердце пациентки не выдержало. В больнице отметили, что Фарион поступила к ним в критическом состоянии, с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.

После задержания подозреваемого в Днепре, 26 июля ему объявили подозрение. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, подозреваемый хотел совершить по меньшей мере еще одно убийство. Следующим мог быть народный депутат Максим Бужанский.