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Психолог-криминалист проанализировал поведение подозреваемого в убийстве Фарион

29 июля 2024 19:21
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Психолог-криминалист прокомментировал поведение подозреваемого в убийстве Ирины Фарион
Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Психолог-криминалист Юрий Ирхин прокомментировал поведение подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Он заявил, что в 99,9% случаев лица, не занимающиеся преступной деятельностью, не демонстрируют подобного поведения.

Об этом он рассказал в программе День.LIVE.

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Ирхин заявил, что поведение Вячеслава Зинченко, указав, что оно выглядит вполне логичным и последовательным. Он отметил, что незначительное волнение проявляется только при ответе на неожиданные вопросы.

"Легкое волнение есть только при обдумывании ответов на неожиданные вопросы. […] Есть легкий кураж, который говорит не о дерзости, а о том, что человек подготовлен к допросу, это для него не сюрприз", — заявил психолог-криминалист.

Напомним, 19 июля во Львове неизвестный стрелял в Ирину Фарион. Языковед получила огнестрельное ранение головы. Раненую прооперировали, однако сердце пациентки не выдержало. В больнице отметили, что Фарион поступила к ним в критическом состоянии, с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.

После задержания подозреваемого в Днепре, 26 июля ему объявили подозрение. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, подозреваемый хотел совершить по меньшей мере еще одно убийство. Следующим мог быть народный депутат Максим Бужанский.

убийство Львов Украина Львовская область Ирина Фарион

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