У Львові відбулося погашення пам'ятної марки на честь Ірини Фаріон

Погашення пам'ятної марки на честь Ірини Фаріон у Львові. Фото: Facebook/Андріян Гутник

Укрпошта випустила марку та конверт на честь вбитої у Львові мовознавиці Ірини Фаріон. Спецпогашення пам’ятної марки відбулося на деd'ятий день після смерті громадської діячки.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради та однопартієць загиблої Андріян Гутник.

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Погашення марки на честь Ірини Фаріон у Львові. Фото: Facebook/Андріян Гутник

Погашення марки на честь Ірини Фаріон

Під час урочистого погашення марки була присутня донька померлої Софія Семчишин та її онуки.

На марці зображено портрет Ірина Фаріон. Поруч із маркою зверху на конверті вказана дата загибелі мовознавиці та нанесені слова "Постріл у націю! Постріл в Україну". Посередині написано — "9 днів без Ірини Фаріон". Також на тлі контурів кордонів України зображені очі загиблої. Вказано також роки життя мовознавиці і є надпис "Мова має значення".

Конверт та марка на честь Ірини Фаріон. Фото: Ігор Смілянський

Коментар Укрпошти

Як повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський, марка, випущена у пам'ять про Ірину Фаріон, була надрукована на замовлення в межах проєкту "Власна марка" і не є офіційною маркою "Укрпошти".

"Родина та близькі Ірини Фаріон замовили в нас таку марку та конверт, а ми її оперативно випустили. Щодо можливості придбати такі марки — права власності на ці марки належать родині Ірини Фаріон. Ми запитаємо в них дозвіл і тоді дамо відповідь на це питання", — написав Смілянський.

Нагадаємо, 19 липня у Львові невідомий стріляв в Ірину Фаріон. Мовознавиця дістала вогнепальне поранення голови. Поранену прооперували, проте серце пацієнтки не витримало. У лікарні наголосили, що Фаріон поступила до них у критичному стані, із важкою вогнепальною травмою головного мозку.

Після затримання підозрюваного у Дніпрі, 26 липня йому оголосили підозру. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.

За даними правоохоронців, підозрюваний хотів здійснити щонайменше ще одне вбивство. Наступним міг бути народний депутат Максим Бужанський.