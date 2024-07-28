Во Львове состоялось погашение памятной марки в честь Ирины Фарион

Во Львове Укрпочта выпустила несколько памяток, посвященных Ирине Фарион
Укрпочта выпустила марку и конверт в честь убитой во Львове языковеда Ирины Фарион. Спецпогашение памятной марки произошло на девятый день после смерти общественного деятеля.
Об этом сообщил депутат Львовского городского совета и однопартиец погибшей Андриан Гутник.
Погашение марки в честь Ирины Фарион
Во время торжественного погашения марки присутствовала дочь погибшей София Семчишин и ее внуки.
На марке изображен портрет Ирина Фарион. Рядом с маркой сверху на конверте указана дата гибели языковеда и слова "Выстрел в нацию! Выстрел в Украину". Посередине написано — "9 дней без Ирины Фарион". Также на фоне очертаний границ Украины изображены глаза погибшей. Указаны также годы жизни языковеда и есть надпись "Язык имеет значение".
Комментарий Укрпочты
Как сообщил гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский, марка, выпущенная в память об Ирине Фарион, была напечатана по заказу в рамках проекта "Собственная марка" и не является официальной маркой Укрпочты.
"Семья и близкие Ирины Фарион заказали у нас такую марку и конверт, а мы ее оперативно выпустили. О возможности приобрести такие марки — права собственности на эти марки принадлежат семье Ирины Фарион. Мы спросим у них разрешение и тогда ответим на этот вопрос", — написал Смелянский.
Напомним, 19 июля во Львове неизвестный стрелял в Ирину Фарион. Языковед получила огнестрельное ранение головы. Раненую прооперировали, однако сердце пациентки не выдержало. В больнице отметили, что Фарион поступила к ним в критическом состоянии с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.
После задержания подозреваемого в Днепре, 26 июля ему объявили подозрение. Ему грозит 15 лет лишения свободы.
По данным правоохранителей, подозреваемый хотел совершить по меньшей мере еще одно убийство. Следующим мог быть народный депутат Максим Бужанский.
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