Во Львове состоялось погашение памятной марки в честь Ирины Фарион

Погашение памятной марки в честь Ирины Фарион во Львове Фото: Facebook/Андриан Гутник

Укрпочта выпустила марку и конверт в честь убитой во Львове языковеда Ирины Фарион. Спецпогашение памятной марки произошло на девятый день после смерти общественного деятеля.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета и однопартиец погибшей Андриан Гутник.

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Погашение марки в честь Ирины Фарион во Львове. Фото: Facebook/Андриан Гутник

Погашение марки в честь Ирины Фарион

Во время торжественного погашения марки присутствовала дочь погибшей София Семчишин и ее внуки.

На марке изображен портрет Ирина Фарион. Рядом с маркой сверху на конверте указана дата гибели языковеда и слова "Выстрел в нацию! Выстрел в Украину". Посередине написано — "9 дней без Ирины Фарион". Также на фоне очертаний границ Украины изображены глаза погибшей. Указаны также годы жизни языковеда и есть надпись "Язык имеет значение".

Конверт и марка в честь Ирины Фарион. Фото: Игорь Смелянский

Комментарий Укрпочты

Как сообщил гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский, марка, выпущенная в память об Ирине Фарион, была напечатана по заказу в рамках проекта "Собственная марка" и не является официальной маркой Укрпочты.

"Семья и близкие Ирины Фарион заказали у нас такую марку и конверт, а мы ее оперативно выпустили. О возможности приобрести такие марки — права собственности на эти марки принадлежат семье Ирины Фарион. Мы спросим у них разрешение и тогда ответим на этот вопрос", — написал Смелянский.

Напомним, 19 июля во Львове неизвестный стрелял в Ирину Фарион. Языковед получила огнестрельное ранение головы. Раненую прооперировали, однако сердце пациентки не выдержало. В больнице отметили, что Фарион поступила к ним в критическом состоянии с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.

После задержания подозреваемого в Днепре, 26 июля ему объявили подозрение. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, подозреваемый хотел совершить по меньшей мере еще одно убийство. Следующим мог быть народный депутат Максим Бужанский.