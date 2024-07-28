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Во Львове Укрпочта выпустила несколько памяток, посвященных Ирине Фарион

28 июля 2024 12:42
Галина Шподарева - редактор
Во Львове состоялось погашение памятной марки в честь Ирины Фарион
Погашение памятной марки в честь Ирины Фарион во Львове Фото: Facebook/Андриан Гутник
Галина Шподарева - редактор

Укрпочта выпустила марку и конверт в честь убитой во Львове языковеда Ирины Фарион. Спецпогашение памятной марки произошло на девятый день после смерти общественного деятеля.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета и однопартиец погибшей Андриан Гутник.

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Погашение марки в честь Ирины Фарион во Львове. Фото: Facebook/Андриан Гутник

Погашение марки в честь Ирины Фарион

Во время торжественного погашения марки присутствовала дочь погибшей София Семчишин и ее внуки.

На марке изображен портрет Ирина Фарион. Рядом с маркой сверху на конверте указана дата гибели языковеда и слова "Выстрел в нацию! Выстрел в Украину". Посередине написано — "9 дней без Ирины Фарион". Также на фоне очертаний границ Украины изображены глаза погибшей. Указаны также годы жизни языковеда и есть надпись "Язык имеет значение".

Во Львове Укрпочта выпустила несколько памяток, посвященных Ирине Фарион - фото 2
Конверт и марка в честь Ирины Фарион. Фото: Игорь Смелянский

Комментарий Укрпочты

Как сообщил гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский, марка, выпущенная в память об Ирине Фарион, была напечатана по заказу в рамках проекта "Собственная марка" и не является официальной маркой Укрпочты.

"Семья и близкие Ирины Фарион заказали у нас такую марку и конверт, а мы ее оперативно выпустили. О возможности приобрести такие марки — права собственности на эти марки принадлежат семье Ирины Фарион. Мы спросим у них разрешение и тогда ответим на этот вопрос", — написал Смелянский.

Напомним, 19 июля во Львове неизвестный стрелял в Ирину Фарион. Языковед получила огнестрельное ранение головы. Раненую прооперировали, однако сердце пациентки не выдержало. В больнице отметили, что Фарион поступила к ним в критическом состоянии с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.

После задержания подозреваемого в Днепре, 26 июля ему объявили подозрение. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, подозреваемый хотел совершить по меньшей мере еще одно убийство. Следующим мог быть народный депутат Максим Бужанский.

Укрпошта убийство Львов почтовая марка Ирина Фарион

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