Убийство Ирины Фарион — в суде рассмотрят апелляцию по делу подозреваемого

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион. Фото: Мы Украина,Telegram

Львовский суд рассмотрит апелляцию по делу подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. Защита подозреваемого будет просить изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением браслета.

Об этом идет речь на сайте Львовского апелляционного суда.

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Апелляция по делу подозреваемого в убийстве Фарион

Во Львовском апелляционном суде будет рассмотрена апелляция по делу подозреваемого в убийстве Фарион. Заседание суда назначено на понедельник, 5 августа, в 15:00.

Защита подозреваемого планирует подать ходатайство об изменении меры пресечения. Они будут просить суд изменить содержание под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Апелляция по делу подозреваемого в убийстве Фарион. Фото: скриншот

Напомним, 19 июля во Львове неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Языковед получила огнестрельное ранение головы. Раненую прооперировали, однако сердце пациентки не выдержало .

Во Львове суд избрал меру пресечения Вячеславу Зинченко, подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. Его будут содержать под стражей 60 дней без возможности внесения залога.

Впоследствии Вячеславу Зинченко предоставили охрану. Это связано с угрозами, что он может не выжить в заключении.

Ранее мы писали, что адвокат Регина Гусейнова заявила, что до сих пор не услышала ни одного прямого доказательства вины 18-летнего юноши, подозреваемого в убийстве Фарион.

Также она считает недопустимым обнародование конкретной фамилии и имени подозреваемого в резонансном деле.

Также мы сообщали о том, что психолог-криминалист Юрий Ирхин прокомментировал поведение подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Он заявил, что в 99,9% случаев лица, не занимающиеся преступной деятельностью, не демонстрируют подобного поведения.