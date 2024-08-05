Убийство Ирины Фарион — во Львове хотят освободить из-под ареста подозреваемого

Во Львове состоится судебное заседание по отмене ареста подозреваемого в убийстве Фарион
Сегодня в понедельник, 5 августа, Львовский апелляционный суд рассмотрит представление защитника подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. Защита хочет отменить меру пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила дочь погибшей София Семчишин.
Рассмотрение апелляции по делу об убийстве Фарион 5 августа
По ее словам, адвокат подозреваемого хочет вытащить его из тюрьмы и предлагает меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.
Однако вместо этого прокуратора требует содержать подозреваемого под стражей без права внесения залога.
Кроме того, Семчишина анонсировала, что заседание состоится в 15.00. Здание суда находится на площади Соборной, 7 во Львове.
В конце сообщения дочь Фарион добавила, что тем, кто хочет лично принять участие в судебном заседании, при себе необходимо иметь паспорт.
"Спасибо за поддержку и распространение", - резюмировала Семчишин.
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