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Во Львове состоится судебное заседание по отмене ареста подозреваемого в убийстве Фарион

5 августа 2024 01:36
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Убийство Ирины Фарион — во Львове хотят освободить из-под ареста подозреваемого
Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион. Фото: РБК-Украина
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Сегодня в понедельник, 5 августа, Львовский апелляционный суд рассмотрит представление защитника подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. Защита хочет отменить меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила дочь погибшей София Семчишин.

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По ее словам, адвокат подозреваемого хочет вытащить его из тюрьмы и предлагает меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Однако вместо этого прокуратора требует содержать подозреваемого под стражей без права внесения залога.

Кроме того, Семчишина анонсировала, что заседание состоится в 15.00. Здание суда находится на площади Соборной, 7 во Львове.

В конце сообщения дочь Фарион добавила, что тем, кто хочет лично принять участие в судебном заседании, при себе необходимо иметь паспорт.

"Спасибо за поддержку и распространение", - резюмировала Семчишин.

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