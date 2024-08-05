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Во Львове началось апелляционное заседание по делу об убийстве Фарион

5 августа 2024 15:00
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Убийство Ирины Фарион — защита подозреваемого подала апелляцию
Дочь Ирины Фарион с мужем на суде. Фото: Новини.LIVE
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Львовский апелляционный суд в понедельник, 5 августа, начал слушание по запросу адвоката подозреваемого в убийстве экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион, Вячеслава Зинченко. Защита просит заменить круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Как стало известно, адвокат Зинченко, Игорь Сулима, будет ходатайствовать над заменой защиты на круглосуточный домашний арест. В то же время, самого подозреваемого, как сообщается, в судебном зале нет.

Также стало известно, что сторона защиты обнаружила новые факты об убийстве экс-парламентария, которые предоставит в суде.

Новини.LIVE будут информировать с места событий.

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