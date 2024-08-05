Поліцейський. Фото: npu.gov.ua

У Львівській області ліквідували дві лабораторії з вирощення конопель. Правоохоронці затримали групу осіб.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у Telegram у понеділок, 5 серпня.

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Лабораторії з вирощення конопель у Львівській області

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно львів’янина та мешканця Львівського району за фактом незаконного вирощування конопель. Останньому інкримінують також незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів в особливо великих розмірах, організацію та утримання місць для незаконного виготовлення наркотичних засобів.

"Слідством встановлено, що у Львівському районі у двох будинках обвинувачений організував кустарні лабораторії. Зокрема, у кімнатах встановив спеціальне обладнання та створив умови зі штучним мікрокліматом для вирощування кущів рослин коноплі. До справи з вирощення залучив товариша", — йдеться у повідомленні.

Коноплі. Фото: t.me/lvivoblprok

Надалі обвинувачений з рослин виготовляв "канабіс", який хотів збувати.

Під час обшуків правоохоронці вилучили спецобладнання та майже 15 кг канабісу, 523 кущі та 251 саджанець коноплі. Вартість вилученого — майже 10 мільйонів гривень.