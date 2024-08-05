Полицейский. Фото: npu.gov.ua

Во Львовской области ликвидировали две лаборатории по выращиванию конопли. Правоохранители задержали группу лиц.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в Telegram в понедельник, 5 августа.

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Лаборатории по выращиванию конопли во Львовской области

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении львовянина и жителя Львовского района по факту незаконного выращивания конопли. Последнему инкриминируют также незаконное изготовление, хранение, перевозку с целью сбыта наркотических средств в особо крупных размерах, организацию и содержание мест для незаконного изготовления наркотических средств.

"Следствием установлено, что во Львовском районе в двух домах обвиняемый организовал кустарные лаборатории. В частности, в комнатах установил специальное оборудование и создал условия с искусственным микроклиматом для выращивания кустов растений конопли. К делу по выращиванию привлек товарища", — говорится в сообщении.

Конопля. Фото: t.me/lvivoblprok

В дальнейшем обвиняемый из растений изготовлял "каннабис", который хотел сбывать.

Во время обысков правоохранители изъяли спецоборудование и почти 15 кг каннабиса, 523 куста и 251 саженец конопли. Стоимость изъятого — почти 10 миллионов гривен.