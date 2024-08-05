Суд рассмотрел дело об изменении меры пресечения подозреваемому в убийстве Фарион

Подозреваемый в убийстве Вячеслав Зинченко. Фото: Суспільне

Во Леве в понедельник, 5 августа, суд рассматривал дело по убийству Ирины Фарион. Адвокат подозреваемого просил об изменении меры пресечения на домашний арест, однако суд отклонил апелляцию.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Адвокат 18-летнего подозреваемого Вячеслава Зинченко подал апелляцию в суд по изменению меры пресечения — он считает, что достаточно круглосуточного ареста и ношения электронного браслета.

В то же время сам подозреваемый во время заседания отказался комментировать дело. После того как суд пошел в совещательную комнату, апелляция стороны защиты была отклонена.

Отметим, что ранее Галицкий районный суд Львова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога — именно на этом настаивали прокуроры.