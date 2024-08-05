Суд рассмотрел дело об изменении меры пресечения подозреваемому в убийстве Фарион

Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Фарион — подробности заседания
Во Леве в понедельник, 5 августа, суд рассматривал дело по убийству Ирины Фарион. Адвокат подозреваемого просил об изменении меры пресечения на домашний арест, однако суд отклонил апелляцию.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Дело об убийстве Ирины Фарион
Адвокат 18-летнего подозреваемого Вячеслава Зинченко подал апелляцию в суд по изменению меры пресечения — он считает, что достаточно круглосуточного ареста и ношения электронного браслета.
В то же время сам подозреваемый во время заседания отказался комментировать дело. После того как суд пошел в совещательную комнату, апелляция стороны защиты была отклонена.
Отметим, что ранее Галицкий районный суд Львова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога — именно на этом настаивали прокуроры.
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