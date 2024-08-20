Ірині Фаріон пропонують надати звання Герой України — скільки голосів залишилося зібрати

Мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: t.me/s/irynadmytrivna

Триває збір підписів під петицією до Кабінету Міністрів із пропозицією присвоїти посмертно народній депутатці України, мовознавиці Ірині Фаріон звання "Герой України". Петиція вже набрала понад 21 тисячу 320 голосів, що становить близько 85% від потрібних 25 тисяч.

Петицію опублікував Михайло Шевелюк на сайті уряду 24 липня.

Читайте також:

Петиція щодо Ірини Фаріон. Фото: скриншот

Петиція про надання "Героя України" Ірині Фаріон

Як пише автор петиції, Ірина Фаріон багаторічно "укріплювала позиції державної мови та своєю працею зробила значний внесок у збереження української державності в умовах постійної культурної, інформаційної експансії РФ".

"Багата наукова спадщина та просвітницька діяльність Ірини Фаріон має стати фундаментом формування україноцентричного світогляду майбутніх поколінь українців", — пише Шевелюк.

На думку автора петиції, Ірина Фаріон залишила по собі значний спадок. Серед її заслуг автор виокремлює організацію конкурсу політичного плаката і малюнка "Мова — твого життя основа", започаткування проєкту популяризації української книги "Від книги до мети", а також створення телевізійних проєктів "Велич особистості" та "Ген українців".

"Понад 20 років свого життя Ірина Фаріон системно та послідовно захищала державну мову та ідентичність українського народу, що сприяло укріпленню національної безпеки України та позиції нашої держави як самодостатнього субʼєкта на політичній мапі світу серед інших націй", — йдеться в документі.

Вбивство Ірини Фаріон — що відомо

Нагадаємо, замах на Ірину Фаріон стався у Львові 19 липня. Вона отримала вогнепальне поранення голови. Після операції Фаріон врятувати не вдалося. Мовознавиця померла у львівській лікарні.

За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що мовознавицю доправили у критичному стані із важкою вогнепальною травмою головного мозку.

Галицький районний суд Львова 26 липня обрав міру запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Його будуть тримати під вартою 60 днів без можливості внесення застави.