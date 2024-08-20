Ирине Фарион предлагают присвоить звание Герой Украины — сколько голосов осталось собрать

Языковед Ирина Фарион. Фото: t.me/s/irynadmytrivna

Проходит сбор подписей под петицией в Кабинет Министров с предложением присвоить посмертно народному депутату Украины, языковеду Ирине Фарион звание "Герой Украины". Петиция уже набрала более 21 320 голосов, что составляет около 85% от необходимых 25 тысяч.

Петицию опубликовал Михаил Шевелюк на сайте правительства 24 июля.

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Петиция о присвоении "Героя Украины" Ирине Фарион

Как пишет автор петиции, Ирина Фарион много лет "укрепляла позиции государственного языка и своим трудом внесла значительный вклад в сохранение украинской государственности в условиях постоянной культурной, информационной экспансии РФ".

"Богатое научное наследие и просветительская деятельность Ирины Фарион должны стать фундаментом формирования украиноцентричного мировоззрения будущих поколений украинцев", — пишет Шевелюк.

По мнению автора петиции, Ирина Фарион оставила значительное наследство. Среди ее заслуг автор выделяет организацию конкурса политического плаката и рисунка "Язык — твоей жизни основа", начало проекта популяризации украинской книги "От книги к цели", а также создание телевизионных проектов "Величие личности" и "Ген украинцев".

"Более 20 лет своей жизни Ирина Фарион системно и последовательно защищала государственный язык и идентичность украинского народа, что способствовало укреплению национальной безопасности Украины и позиции нашего государства как самодостаточного субъекта на политической карте мира среди других наций", — говорится в документе.

Убийство Ирины Фарион — что известно

Напомним, покушение на Ирину Фарион произошло во Львове 19 июля. Она получила огнестрельное ранение головы. После операции Фарион спасти не удалось. Языковед скончалась во львовской больнице.

По словам врачей, сердце пациентки не выдержало. Там отметили, что языковеда доставили в критическом состоянии с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.

Галицкий районный суд Львова 26 июля избрал меру пресечения Вячеславу Зинченко, подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион.