Глава Львовской ОВА прокомментировал запрет УПЦ МП

Бывший главный храм УПЦ МП во Львове. Фото: Твой город

Верховная Рада Украины приняла законопроект, запрещающий деятельность УПЦ МП на территории страны. В настоящее время 17 религиозных общин Львовской области подчиняются Москве.

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий во вторник, 20 августа.

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Согласно новому закону, у этих общин есть 9 месяцев, чтобы принять решение о расторжении связей с Московским патриархатом. Если это не будет сделано, их деятельность будет прекращена через суд.

"История существования в Украине, и в частности на Львовщине, религиозных организаций, подчиняющихся московскому патриархату, завершается", — говорится в сообщении.

По словам Козицкого, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, 37 религиозных общин Львовской области уже разорвали свои связи с РПЦ: 24 из них присоединились к Православной церкви Украины (ПЦУ), а 13 — самораспустились.