Во Львове подросток чуть не умер от инфекции после купания

Пациент, которого спасли медики. Фото: Первое медицинское объединение Львова

Во Львове медики спасли жизнь 16-летнего подростка, заразившегося после купания в реке смертельной инфекцией. У парня резко отказали почки и печень.

Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.

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Заражение лептоспирозом в реке

Пациент оказался жителем города Ладыжин Винницкой области. Молодой человек является студентом колледжа, где учится на механика. Как пояснил пациент впоследствии врачам, он отправился с товарищами отдохнуть на реку Южный Буг. Впрочем, после купания у него резко поднялась температура, которую не могли сбить всю ночь. К утру у подростка появилась рвота.

Сначала врачи подумали, что парень получил тепловой удар и оказывали ему помощь. Впрочем, уже через два дня самочувствие Даниила резко ухудшилось, и стало ясно, что диагноз установили некорректно.

Подростка направили в областной центр, где врачи установили, что он заразился смертельной инфекцией — лептоспирозом. На теле парня были царапины, из-за которых инфекция могла попасть в кровь. У пациента начали резко отказывать органы, инфекция быстро распространялась по организму.

"Лептоспироз поразил почки и они полностью перестали работать, а также – печень. Подросток буквально пожелтел. Следующими могли стать органы сердечно-сосудистой системы и тогда юноша бы погиб", — отмечают медики.

Медики рядом с парнем, которому спасли жизнь. Фото: первое медицинское объединение Львова

Медики месяц боролись за жизнь парня

Парня перенаправили из Винницы во Львов в тяжелом состоянии — кроме инфицирования лептоспироза, у него диагностировали острую почечную недостаточность от сильной интоксикации.

"Нам пришлось подсоединить его к аппарату для проведения острого диализа - "искусственной почки". Даниил 2 суток непрерывно находился под аппаратом - так сильна была интоксикация. А уже потом мы выполняли диализ 3 раза в неделю по 4 часа. Что касается печени, то ее нам удалось стабилизировать медикаментозно", — рассказывает руководительница нефро-диализного блока Больницы Святого Николая Лилия Грицкив.

Врачи боролись за жизнь парня почти месяц . Сейчас 16-летнему Даниле уже ничего не угрожает, его состояние стабильное, поэтому парня перевели в Винницу, где проводят завершающие этапы лечения.

Что такое лептоспироз

Лептоспироз является тяжелым инфекционным заболеванием, переносчиком которого обычно являются крысы и мыши. Бактерия может попасть в воду из-за мочи животных. Чаще всего люди заражаются во время купания или употребления зараженной воды — из-за трещин, порезов или ран на коже или слизистые (глаза, нос, рот), как отмечают в Центре общественного здоровья.

Если не оказать своевременную медицинскую помощь, лептоспироз может поразить почки, печень, вызвать менингит и привести к смерти.