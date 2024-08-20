ДТП во Львовской области — водитель авто сбил 15-летнюю девушку

Последствия ДТП во Львовской области. Фото: lv.npu.gov.ua

Вечером 19 августа в селе Крехов Львовской области водитель легкового автомобиля сбил 15-летнюю местную жительницу. От полученных травм девочка погибла на месте.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области во вторник, 20 августа.

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Правоохранители рассказали, что ДТП произошло 19 августа в 20:10 в селе Крехов Львовского района. По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Octavia, 27-летний житель одного из сел района, совершил наезд на 15-летнюю местную жительницу. От полученных в результате ДТП травм девушка погибла на месте происшествия.

Последствия ДТП. Фото: Нацполиция

По факту следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.