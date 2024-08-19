Во Львове произошло ДТП — пострадал мотоциклист

ДТП во Львове. Фото: Национальная полиция

Во Львове 18 августа примерно в 12:00 на улице Рудненской произошло серьезное ДТП. Автомобиль Mercedes-Benz под управлением 31-летнего львовянина столкнулся с мотоциклом Kawasaki , за рулем которого находился 37-летний местный житель.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в понедельник, 19 августа.

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В результате аварии водитель мотоцикла получил тяжелые травмы и был срочно госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил дорожного движения. Виновному грозит ограничение свободы до трех лет и запрет на управление транспортными средствами на тот же срок.

Последствия ДТП во Львове. Фото: Национальная полиция