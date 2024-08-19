Во Львове произошло ДТП — пострадал мотоциклист

Во Львове произошло столкновение автомобиля и мотоцикла — есть пострадавший
19 августа 2024 17:13
ДТП во Львове. Фото: Национальная полиция
Во Львове 18 августа примерно в 12:00 на улице Рудненской произошло серьезное ДТП. Автомобиль Mercedes-Benz под управлением 31-летнего львовянина столкнулся с мотоциклом Kawasaki , за рулем которого находился 37-летний местный житель.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в понедельник, 19 августа.
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В результате аварии водитель мотоцикла получил тяжелые травмы и был срочно госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил дорожного движения. Виновному грозит ограничение свободы до трех лет и запрет на управление транспортными средствами на тот же срок.
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