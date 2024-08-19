У Львові сталася ДТП — постраждав мотоцикліст

ДТП у Львові. Фото: Національна поліція

У Львові 18 серпня приблизно о 12:00 на вулиці Рудненській сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Mercedes-Benz, яким керував 31-річний львів’янин, зіткнувся з мотоциклом Kawasaki, за кермом якого перебував 37-річний місцевий житель.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у понеділок, 19 серпня.

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В результаті аварії водій мотоцикла отримав важкі травми та був терміново госпіталізований до реанімаційного відділення лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження порушення правил дорожнього руху. Винному загрожує обмеження волі до трьох років та заборона на керування транспортними засобами на такий само термін.

Наслідки ДТП у Львові. Фото: Національна поліція