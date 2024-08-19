У Самборі 18 серпня мотоцикл влетів у автомобіль — чи є постраждалі

Місце ДТП у Самборі. Фото: Національна поліція

У селищі Самбір Львівської області у неділю, 18 серпня трапилося жахливе ДТП за участю неповнолітніх. На великій швидкості мотоцикл влетів в легковий автомобіль, внаслідок чого постраждали двоє підлітків.

Про це заявила патрульна поліція Львівської області.

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Як стало відомо, поблизу одного з житлових будинків у Самборі відбулося зіткнення легкового автомобіля Volkswagen Passat, яким керував 28-річний чоловік, та мотоцикла під керуванням 13-річного підлітка, який, судячи зі знімків, врізався у праве переднє крило автівки.

Автомобіль, в який врізався мотоцикл. Джерело: Національна поліція

В результаті ДТП постраждали двоє неповнолітніх — сам водій мотоцикла та його 16-річна пасажирка. Діти отримали тілесні ушкодження та були шпиталізовані.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом порушення ПДР. Винуватцю ДТП загрожує три роки в'язниці з позбавленням водійських прав на аналогічний термін.