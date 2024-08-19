Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львівській області мотоцикл врізався в авто — постраждали неповнолітні arrow

У Львівській області мотоцикл врізався в авто — постраждали неповнолітні

19 серпня 2024 12:15
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
У Самборі 18 серпня мотоцикл влетів у автомобіль — чи є постраждалі
Місце ДТП у Самборі. Фото: Національна поліція
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

У селищі Самбір Львівської області у неділю, 18 серпня трапилося жахливе ДТП за участю неповнолітніх. На великій швидкості мотоцикл влетів в легковий автомобіль, внаслідок чого постраждали двоє підлітків. 

Про це заявила патрульна поліція Львівської області.

Читайте також:

У Львівській області трапилася ДТП

Як стало відомо, поблизу одного з житлових будинків у Самборі відбулося зіткнення легкового автомобіля Volkswagen Passat, яким керував 28-річний чоловік, та мотоцикла під керуванням 13-річного підлітка, який, судячи зі знімків, врізався у праве переднє крило автівки. 

дитп самбір 18 серпня
Автомобіль, в який врізався мотоцикл. Джерело: Національна поліція

В результаті ДТП постраждали двоє неповнолітніх — сам водій мотоцикла та його 16-річна пасажирка. Діти отримали тілесні ушкодження та були шпиталізовані.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом порушення ПДР. Винуватцю ДТП загрожує три роки в'язниці з позбавленням водійських прав на аналогічний термін. 

самбір дтп
Скриншот заяви поліції Львівської області

Також важливі новини дня по темі:

ДТП діти Львів підлітки Україна автомобіль мотоцикл

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:47 У ЗСУ показали, як розміновували Курську область на початку українського наступу

12:43 Захист московського патріархату — нардеп з Одеси Артем Дмитрук знов у центрі скандалу

12:42 Депутатка пояснила, чи має людина право на відстрочку у разі втрати близького з першого кола

12:41 Українцям підвищили зарплати — кому платять 40 тис. гривень

12:39 В передмісті Дніпра пролунала серія вибухів — що відомо

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

Text

12:32 Експерт відповів, чи повернули українські біженці Польщі кошти, які вона дала для утримання

12:23 На Миколаївщина зараз лунають вибухи

12:15 У Львівській області мотоцикл врізався в авто — постраждали неповнолітні

12:11 Блінкен прибув до Ізраїлю, щоб досягнути припинення вогню в Газі

11:55 Укрпошта випускає нову марку на честь Дня Незалежності України — де її придбати

12:47 У ЗСУ показали, як розміновували Курську область на початку українського наступу

12:43 Захист московського патріархату — нардеп з Одеси Артем Дмитрук знов у центрі скандалу

12:42 Депутатка пояснила, чи має людина право на відстрочку у разі втрати близького з першого кола

12:41 Українцям підвищили зарплати — кому платять 40 тис. гривень

12:39 В передмісті Дніпра пролунала серія вибухів — що відомо

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

12:23 На Миколаївщина зараз лунають вибухи

12:15 У Львівській області мотоцикл врізався в авто — постраждали неповнолітні

12:11 Блінкен прибув до Ізраїлю, щоб досягнути припинення вогню в Газі

11:55 Укрпошта випускає нову марку на честь Дня Незалежності України — де її придбати

11:52 Зростання курсу долара — Нацбанк скоротив підтримку гривні

Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

Text

12:32 Експерт відповів, чи повернули українські біженці Польщі кошти, які вона дала для утримання

Text

11:41 У Сухопутних військах назвали кількість людей, які Росія вимушена перекинути на Курщину

Text

11:19 ЗСУ в Курській області могли розбити російські сили, які загрожували НАТО — експерт розповів деталі

Text

08:00 Просування в Курській області та екстренна заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

18 серпня 2024
Text

00:08 Експерт спрогнозував, яка кількість українців повернеться після війни — цифри невтішні

17 серпня 2024
Text

16:01 Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький закликав мешканців Донеччини евакуюватися та не заважати військовим

Text

10:22 Чого найбільше боїться на війні пілот дрона — боєць ДПСУ розповів про страхи на передовій

16 серпня 2024
Text

17:50 Кадри перших годин Курської операції та корупція в ТЦК на Київщині — ефір Вечір.LIVE

Text

13:49 В Україні можуть з'явитися проблеми із зарплатами для бюджетників — Камельчук пояснив причину

Text

13:00 Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин