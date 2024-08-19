В Самборе 18 августа мотоцикл влетел в автомобиль — есть ли пострадавшие

Место ДТП в Самборе. Фото: Национальная полиция

В поселке Самбор Львовской области в воскресенье, 18 августа произошло ужасное ДТП с участием несовершеннолетних. На большой скорости мотоцикл влетел в легковой автомобиль, в результате чего пострадали двое подростков.

Об этом заявила патрульная полиция Львовской области.

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Как стало известно, вблизи одного из жилых домов в Самборе произошло столкновение легкового автомобиля Volkswagen Passat под управлением 28-летнего мужчины и мотоцикла под управлением 13-летнего подростка, который, судя по снимкам, врезался в правое переднее крыло автомобиля.

Автомобиль, в который врезался мотоцикл. Источник: Национальная полиция

В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних — сам водитель мотоцикла и его 16-летняя пассажирка. Дети получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Полицейские открыли уголовное производство по факту нарушения ПДД. Виновнику ДТП грозит три года тюрьмы с лишением водительских прав на аналогичный срок.