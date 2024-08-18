Во Львовской области на электричку упало дерево — много раненых

Электропоезд Д.656-3. Иллюстративное фото: УЗ

В воскресенье, 18 августа, во Львовской области во время сильного ветра дерево упало на электропоезд. Пассажиров с резаными травмами забрала скорая.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

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Детали инцидента

По информации перевозчика, инцидент произошел в Стрыйском районе Львовской области.

В Укрзализныце отметили, что во время сильного штормового ветра одно из деревьев упало на вагон пригородного поезда №6424 "Стрый — Ивано-Франковск".

Разбитое окно электрички из-за падения дерева. Фото: Telegram-каналы

Там добавили, что травмы получили как пассажиры электрички, так и работники железной дороги.

"Все пострадавшие оперативно получили первую помощь, четырех пассажиров с резаными травмами забрала скорая, их жизнь в безопасности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры были пересажены в другой вагон, а сам электропоезд задержался на час и сорок минут.