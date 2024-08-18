Херсонские арбузы во Львове – история фермера, который смог заново возродить бизнес

Арбузы на поле вблизи Львова. Фото: Новини.LIVE

Фермер из Херсона, который 25 лет выращивал арбузы в городе солнца, сегодня высаживает бахчевые во Львовской области. Степан Горбяк из-за полномасштабного вторжения вынужден был покинуть родной город и переехал вместе с семьей в село во Львовской области. Здесь, на четырех гектарах земли, семья вырастила арбузы и уже собирает первый урожай.

Как херсонець решился выращивать арбузы во Львовской области, читайте в материале Новини.LIVE.

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Когда началось полномасштабное вторжение, Степан Горбяк и его семья покинули родной дом и переехали на Львовщину к родственникам жены.

"На Херсонщине я жил на левом берегу. Сейчас там все оккупировано: мои земли, бизнес, дом. Поэтому мы решили переехать во Львовскую область, чтобы уже здесь заниматься выращиванием арбуза", — говорит Горбяк.

В Херсонской области у мужчины было 400 гектаров земли. А во Львовской области он взял в аренду четыре гектара, на которых попытался выращивать арбузы.

"Чтобы добиться результата как на Херсонщине, нужно отдать всю душу и сердце земле, тогда и земля пойдет вам навстречу. Арбуз здесь сладкий, но запах арбуза херсонского от львовского отличается", — добавляет фермер.

Арбузы во Львовской области. Фото: Новини.LIVE

По словам Степана, из-за климата на Львовщине арбузы нужно быстрее сеять и быстрее собирать.

"Здесь арбуз растет 55-60 дней. Как раз за июнь и июль мы успеваем вырастить арбузы. И сейчас они уже готовы к потреблению", — делится переселенец.

Выращенный арбуз во Львовской области. Фото: Новини.LIVE

Фермер вспоминает, было страшно все начинать заново, но сидеть без работы он не мог. В следующем году фермер планирует увеличить площадь посева и, кроме арбузов, будет сажать еще и помидоры.

"Сейчас у меня 4 гектара поля с арбузами. Это пробный год для меня. Уже в следующем году хочу взять в аренду 20 гектаров, чтобы кроме арбузов сажать помидоры и перцы", — добавляет Степан Горбяк.

Фермер из Херсона вырастил арбузы во Львовской области. Фото: Новини.LIVE

Арбузы выращенные херсонцем сегодня невозможно купить на рынке или в магазине. Их продают на трассе вблизи села. Мужчина говорит, будет работать над тем, чтобы его арбуз попробовал каждый украинец.

"Мы украинцы, мы все отстроим, будем работать несмотря ни на что. Я надеюсь скоро война закончится и будет мир и покой на нашей земле", — отмечает фермер.

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