Херсонські кавуни у Львові — історія фермера, який зміг заново відродити бізнес

Кавуни на полі поблизу Львова. Фото: Новини.LIVE

Фермер із Херсона, який 25 років вирощував кавуни у місті сонця, сьогодні висаджує баштанні на Львівщині. Степан Горбяк через повномасштабне вторгнення вимушений був покинути рідне місто та переїхав разом із родиною в село у Львівській області. Тут, на чотирьох гектарах землі, родина висадила кавуни і вже збирає перший урожай.

Як херсонець наважився вирощувати кавуни на Львівщині, читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Коли розпочалось повномасштабне вторгнення Степан Горбяк та його сім'я залишили рідний дім та переїхали на Львівщину до родичів дружини.

"На Херсонщині я жив на лівому березі. Зараз там все окуповано: мої землі, бізнес, дім. Тому ми вирішили переїхати у Львівську область, щоб вже тут займатися вирощуванням кавуна", — каже Горбяк.

На Херсонщині у чоловіка було 400 гектарів землі. А на Львівщині він взяв в оренду чотири гектари, на яких спробував вирощувати кавуни.

"Щоб досягнути результату як на Херсонщині, потрібно віддати всю душу та серце землі, тоді й земля піде вам назустріч. Кавун тут солодкий, але запах херсонського кавуна від львівського відрізняється", — додає фермер.

Кавуни на Львівщині. Фото: Новини.LIVE

Зі слів Степана, через клімат на Львівщині баштанні потрібно швидше сіяти і швидше збирати.

"Тут кавун росте 55-60 днів. Якраз за червень та липень ми встигаємо виростити кавуни. І зараз він вже готовий до споживання", — ділиться переселенець.

Вирощений кавун на Львівщині. Фото: Новини.LIVE

Фермер пригадує, було страшно починати все заново, але сидіти без роботи він не міг. Наступного року фермер планує збільшити площу посіву і, окрім кавунів, посадити ще й помідори.

"Зараз у мене 4 гектари поля з кунами. Це пробний рік для мене. Вже наступного року хочу взяти в оренду 20 гектарів, щоб окрім кавунів садити помідори та перці", — додає Степан Горбяк.

Фермер із Херсона виростив кавуни на Львівщині. Фото: Новини.LIVE

Кавуни вирощені херсонцем сьогодні неможливо купити на ринку чи в магазині. Їх продають на трасі поблизу села. Чоловік каже, буде працювати над тим, щоб його кавун спробував кожен українець.

"Ми українці, ми все відбудуємо, будемо працювати попри все. Я надіюсь скоро війна закінчиться і буде мир та спокій на нашій землі", — наголошує фермер.

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