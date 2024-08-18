Херсонські кавуни у Львові — історія фермера, який зміг заново відродити бізнес

Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині
Фермер із Херсона, який 25 років вирощував кавуни у місті сонця, сьогодні висаджує баштанні на Львівщині. Степан Горбяк через повномасштабне вторгнення вимушений був покинути рідне місто та переїхав разом із родиною в село у Львівській області. Тут, на чотирьох гектарах землі, родина висадила кавуни і вже збирає перший урожай.
Як херсонець наважився вирощувати кавуни на Львівщині, читайте у матеріалі Новини.LIVE.
Як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині
Коли розпочалось повномасштабне вторгнення Степан Горбяк та його сім'я залишили рідний дім та переїхали на Львівщину до родичів дружини.
"На Херсонщині я жив на лівому березі. Зараз там все окуповано: мої землі, бізнес, дім. Тому ми вирішили переїхати у Львівську область, щоб вже тут займатися вирощуванням кавуна", — каже Горбяк.
На Херсонщині у чоловіка було 400 гектарів землі. А на Львівщині він взяв в оренду чотири гектари, на яких спробував вирощувати кавуни.
"Щоб досягнути результату як на Херсонщині, потрібно віддати всю душу та серце землі, тоді й земля піде вам назустріч. Кавун тут солодкий, але запах херсонського кавуна від львівського відрізняється", — додає фермер.
Зі слів Степана, через клімат на Львівщині баштанні потрібно швидше сіяти і швидше збирати.
"Тут кавун росте 55-60 днів. Якраз за червень та липень ми встигаємо виростити кавуни. І зараз він вже готовий до споживання", — ділиться переселенець.
Фермер пригадує, було страшно починати все заново, але сидіти без роботи він не міг. Наступного року фермер планує збільшити площу посіву і, окрім кавунів, посадити ще й помідори.
"Зараз у мене 4 гектари поля з кунами. Це пробний рік для мене. Вже наступного року хочу взяти в оренду 20 гектарів, щоб окрім кавунів садити помідори та перці", — додає Степан Горбяк.
Кавуни вирощені херсонцем сьогодні неможливо купити на ринку чи в магазині. Їх продають на трасі поблизу села. Чоловік каже, буде працювати над тим, щоб його кавун спробував кожен українець.
"Ми українці, ми все відбудуємо, будемо працювати попри все. Я надіюсь скоро війна закінчиться і буде мир та спокій на нашій землі", — наголошує фермер.
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