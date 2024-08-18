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В одном из львовских ТРЦ взорвалась колба — полиция рассказала детали инцидента

18 августа 2024 13:02
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Во львовском ТРЦ 17 августа взорвалась колба — детали от полиции
Человек с колбой в руках. Иллюстративное фото: freepik
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Во львовском торгово-развлекательном центре "Леоленд" в субботу, 17 августа, во время эксперимента взорвалась колба. Из-за инцидента пострадали трое детей и один взрослый аниматор, проводивший эксперимент.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области в воскресенье, 18 августа.

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Во львовском ТРЦ взорвалась колба

Как стало известно, в субботу вечером, 17 августа, в "Леоленде" во время химического опыта, который проводил детский аниматор, взорвалась колба с сухим льдом.

В результате инцидента пострадали трое детей — двое 9-летних мальчиков и 10-летняя девочка, а также 32-летний аниматор. Всех пострадавших немедленно госпитализировали.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровью детей. Виновнику грозит штраф или три года лишения свободы.

трц леоленд львов взрыв
Скриншот заявления полиции Львовской области

дети Львов взрыв полиция Украина ТРЦ эксперимент

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