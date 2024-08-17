У Львівській області затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка

Правоохоронці затримали підозрюваного. Фото: патрульна поліція Львівщини

У Львові затримали підозрюваного у вбивстві 47-річного місцевого мешканця. Ним виявився 27-річний мешканець Закарпаття, який конфліктував із жертвою.

Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області у суботу, 17 серпня.

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Деталі інциденту

У суботу вранці, 17 серпня, на вулиці Науковій у Львові між чоловіками виник конфлікт, під час якого закарпатець вдарив 47-річного львів'янина у груди ножем.

Повідомляється, що свідком злочину став львів'янин, який викликав поліцію та показав напрямок, в якому втік підозрюваний.

"Сьогодні зранку надійшло звернення на вулицю Наукову. Заявник побачив із вікна, як невідомий вдарив ножем у груди чоловіка, від чого той впав і лежить. Медики констатували смерть 47-річного чоловіка. Очевидець вказав напрямок руху зловмисника та описав його зовнішність", — повідомили у патрульній поліції.

Ніж підозрюваного. Фото: скриншот

Патрульні затримали підозрюваного

Ймовірного зловмисника розшукували екіпажі та підрозділи поліції Львівської області. Їм вдалося затримати 27-річного чоловіка, який мав із собою ніж. Наразі йому повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Правоохоронці проводять досудове розслідування. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.