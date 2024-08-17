Во Львовской области задержан подозреваемый в убийстве мужчина

Правоохранители задержали подозреваемого. Фото: патрульная полиция Львовщины

Во Львове задержан подозреваемый в убийстве 47-летнего местного жителя. Им оказался 27-летний житель Закарпатья, конфликтовавший с жертвой.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области в субботу, 17 августа.

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Детали инцидента

В субботу утром, 17 августа, на улице Научной во Львове между мужчинами возник конфликт, во время которого закарпатец ударил 47-летнего львовянина в грудь ножом.

Сообщается, что свидетелем преступления стал львовянин, который вызвал полицию и показал направление, в котором сбежал подозреваемый.

"Сегодня утром поступило обращение на улицу Научную. Заявитель увидел из окна, как неизвестный ударил ножом в грудь мужчину, от чего тот упал и лежит. Медики констатировали смерть 47-летнего мужчины. Очевидец указал направление движения злоумышленника и описал его внешность", — сообщили в патрульной полиции.

Нож подозреваемого. Фото: скриншот

Патрульные задержали подозреваемого

Вероятного злоумышленника разыскивали экипажи и подразделения полиции Львовской области. Им удалось задержать 27-летнего мужчину, у которого был нож. Пока ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

Правоохранители проводят досудебное расследование. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.