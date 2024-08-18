Российские песни и контент — какие песни слушают во Львове сегодня — опрос

Площадь перед Оперным театром сегодня. Фото: Новини.LIVE

Еще в конце июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому предполагается повышение штрафов за прослушивание российской музыки. Штрафы хотят повысить от 70 до 5100 — 25 500 гривен. К слову, штраф за прослушивание российской музыки составляет от 17 до 170 гривен.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, слушают ли они российскую музыку и как относятся к людям, которые продолжают ее слушать и дальше.

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Кто слушает российскую музыку

Большинство опрошенных говорят, что не слушают российский контент — выбирают украинскую или зарубежную музыку. Но среди опрошенных есть и те, кто уверен, если российскую песню исполняет украинский исполнитель, то она стоит внимания.

"В моем окружении людей, которые слушают российские песни очень мало, но я к ним плохо отношусь. Я считаю, что такие действия говорят о сознании и осознании человека. Лично для меня противно слушать русскоязычные песни", — говорит женщина.

"Во-первых, мне нравится украинская музыка, я не слушаю русскоязычные песни. А те, кто и дальше слушает российские песни, это их выбор, мы не вправе их судить", — отмечает девушка.

"Я не слушаю и никому не советую. Это язык наших врагов. Лучше слушать украинскую песню и продвигать украинскую культуру", — делится мыслями опрошенная девушка.

"Вообще не люблю русскоязычные песни. У меня братья воюют, поэтому я имею отвращение к такой музыке", — добавляет женщина.

"Я лично не слушаю такие песни, я люблю зарубежную музыку. Конечно, российские песни не нужно слушать, но если у украинского исполнителя есть русскоязычная песня и она вам нравится, то можно слушать", — отмечает львовянка.

Напомним, мы ранее писали, что украинская певица выпустила русскоязычный альбом.

Мы также писали, что подростки примеряют образ подозреваемого в убийстве Фарион и снимают видео под российскую музыку.