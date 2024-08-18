Російські пісні та контент — які пісні слухають у Львові сьогодні — опитування

Площа перед Оперним театром у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE

Ще наприкінці червня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, згідно з яким передбачається підвищення штрафів за прослуховування російської музики. Штрафи хочуть підвищити від 70 до 5 100 — 25 500 гривень. До слова, наразі штраф за прослуховування російської музики становить від 17 до 170 гривень.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи слухають вони російську музику та як ставляться до людей, які продовжують її слухати й далі.

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Хто слухає російську музику

Більшість опитаних кажуть, не слухають російський контент — обирають українську або закордонну музику. Та серед опитаних є і ті, які впевнені, якщо російську пісню виконує український виконавець, то вона варта уваги.

"В моєму оточенні людей, які слухають російські пісні дуже мало, але я до них погано ставлюсь. Я вважаю, що такі дії говорять про свідомість та усвідомлення людини. Особисто для мене огидно слухати російськомовні пісні", — каже жінка.

"По-перше, мені подобається українська музика, я не слухаю російськомовні пісні. А ті, хто й надалі слухає російські пісні, то це є їхній вибір, ми не вправі їх судити", — зазначає дівчина.

"Я не слухаю і нікому не раджу. Це мова наших ворогів. Краще слухати українську пісню і просувати українську культуру", — ділиться думками опитана дівчина.

"Взагалі не люблю російськомовні пісні. В мене брати воюють, тому я маю відразу до такої музики", — додає жінка.

"Я особисто не слухаю такі пісні, я люблю закордонну музику. Звісно, російські пісні не треба слухати, але якщо український виконавець має російськомовну пісню і вона вам подобається, то можна слухати", — наголошує львів'янка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що українська співачка випустила російськомовний альбом.

Ми також писали, що підлітки приміряють образ підозрюваного у вбивстві Фаріон та знімають відео під російську музику.