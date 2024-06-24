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У Львові дівчина поскаржилася на російську музику в дитячому парку

24 червня 2024 13:30
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Черговий мовний скандал у Львові — відвідувачку парку обурила російська музика
Діти катаються на атракціоні. Фото: Парк розваг "Уруру", Facebook
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

У Львові дівчина обурилася російською музикою з використанням ненормативної лексики, яка лунала у парку розваг у неділю. Розважальний комплекс для дітей жителька Львова відвідувала разом із 10-річною сестрою. У закладі вже відреагували на ситуацію.

Відповідне відео опублікувало видання VARTA1 у Telegram у понеділок, 24 червня.

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Російська музика у Львові — що сталося

У неділю разом з10-річною сестрою жителька Львова вирішила відвідати дитячий комплекс "Уруру" та була обурена музичним репертуаром закладу.  

"На території комплексу грала музика країни-агресора, причому з використанням ненормативної лексики. Це абсолютно неприпустимо і неприйнятно в дитячому закладі, де мають створюватися безпечні і сприятливі умови для дітей", — йдеться в повідомленні. 

Дівчина через соцмережі звернулася до керівництва закладу та вимагає вжити негайних заходів для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому. 

Реакція керівництва закладу

У парку вже попросили вибачення та запевнили, що така ситуація сталася вперше і в останнє. 

"Ми провести службове розслідування, поспілкувались із працівниками та, зокрема, з людиною, яка відповідала за музику у цей день. Працівник увімкнув канал з українськими піснями, а, коли плей-лист закінчився, то автоматично перемкнувся на інший канал, і залунав цей дурнуватий трек. У звʼязку із напливом людей, працівник не зауважив та не зреагував. Тож відвідувачам довелось слухати цей відстій", — йдеться в повідомленні. 

Як зазначили у парку, роботу із колективом проведено, а працівник отримав догану.  

У Львові дівчина поскаржилася на російську музику в дитячому парку - фото 1
Допис на сторінці парку "Уруру" в Фейсбуці. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі навпаки стався скандал через українську мову: хлопець проводив етер у соцмережі українською мовою — жінка, яка проходила повз, почала прискіпатись та проявляти своє негативне ставлення до державної мови.

Також в Одесі на бізнес-івенті, який проводився російською, виник конфлікт через мовне питання: відвідувачі попросили спікера надати інформацію українською, але їхня вимога викликала обурення.

Раніше ми писали, що у селі Бартатів на Львівщині приватна вечірка закінчилася сваркою через російську музику

російська мова
діти
Львів
українська мова
мовний скандал
парки

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