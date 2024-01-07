На Львівщині молодь розважалася під російську музику — чим закінчилася вечірка

Молодь на Львівщині, яка слухала російську музику. Фото: скриншот з відео

У селі Бартатів, що на Львівщині, приватна вечірка закінчилася сваркою через російську музику. За словами очевидця, о другій годині ночі він прокинувся від криків та гучної російської музики.

Про це повідомив військовослужбовець, який надіслав відео Telegram-каналу zahidwtf.

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"На свята я перебував на Львівщині. І о 2 годині ночі я прокидаюся від криків і від того, що російська музика не грає, а х*рачить на цілу вулицю. Як виявилося, там двіжувала львівська молодь", — зазначив він.

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Під час того, як свідок закликав молодь вимкнути російську музику, вони з криком запитували у нього: "Яка різниця?"

"Нам соромно, що досі існують люди, для яких "розовоє віно" російських виконавців це досі не на часі", — зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Одесі розгорівся скандал щодо гучної вечірки під російську музику. Місцева мешканка виклала у соцмережах "веселощі", де вона танцювала під пісні путінських артистів Кіркорова та Алєгрової.

Також ми писали, що у Білгород-Дністровську Одеської області місцевий заклад харчування порушив закон про функціонування державної мови у сфері обслуговування. Кафе виклало своє меню та чек російською.