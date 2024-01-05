Мовний скандал у центрі Львова – чоловік назвав себе святим москалем

Чоловік, який назвав себе святим москалем. Фото: скриншот

У Львові стався мовний скандал. У самому центрі Львова чоловік назвав себе святим москалем.

Про це повідомляють місцеві паблики.

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Відомо, що спочатку чоловік слухав російську музику, а на зауваження людей, які проходили повз, почав сильно обурюватися. Причому він переходив з російської на українську мову, і абсолютно не соромився вживати нецензурні слова.

У розпалі своєї промови порушник назвав себе "святим москалем".

"Я народився на Русі, я народився в СРСР і я святий москаль. І ти не заборониш мені розмовляти російською мовою",— каже він.

Після своїх слів неадекватний чоловік втік. Тож очевидці скандалу навіть не встигли викликати наряд поліції.

Нагадаємо, екснардеп Ірина Фаріон подала позов до суду за наказом про її звільнення з Львівської політехніки. Мовник вимагає скасувати таке рішення університету.

Додамо, військовий третьої окремо-штурмової бригади назвав висловлювання Фаріон про українську мову провокаціями, мета яких – підігравання ворогові та розкол суспільства.