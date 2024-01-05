Языковой скандал в центре Львова - мужчина назвал себя святым москалем

Языковой скандал в центре Львова — мужчина называл себя "святым москалем"
Во Львове произошел языковой скандал. В самом центре Львова мужчина назвал себя "святым москалем".
Об этом сообщают местные паблики.
Языковой скандал в центре Львова — детали
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Известно, что сначала мужчина слушал российскую музыку, а на замечания проходивших мимо людей начал сильно возмущаться. Причем, он переходил с русского на украинский язык и абсолютно не стеснялся употреблять нецензурные слова.
В самом разгаре своей речи нарушитель назвал себя "святым москалем".
"Я родился на Руси, я родился в СССР и я святой москаль. И ты не запретишь мне разговаривать на русском языке", — говорит он.
После своих слов неадекватный мужчина убежал. Так что очевидцы скандала даже не успели вызвать наряд полиции.
Напомним, экс-нардеп Ирина Фарион подала иск в суд по приказу о ее увольнении из Львовской политехники. Языковед требует отменить такое решение университета.
Добавим, военный третьей отдельно-штурмовой бригады назвал высказывание Фарион об украинском языке провокациями, цель которых — подыгрывание врагу и раскол общества.
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