Во Львовской области молодежь развлекалась под российскую музыку — чем закончилась вечеринка

Молодежь во Львовской области, которая слушала российскую музыку. Фото: скриншот с видео

В селе Бартатов во Львовской области частная вечеринка закончилась ссорой из-за российской музыки. По словам очевидца, в два часа ночи он проснулся от криков и громкой российской музыки.

Об этом сообщил военнослужащий, который прислал видео Telegram-каналу zahidwtf.

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"На праздники я находился во Львовской области. И в 2 часа ночи я просыпаюсь от криков и от того, что российская музыка не играет, а х*рачит на целую улицу. Как оказалось, там развлекалась львовская молодежь", — отметил он.

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Во время того, как свидетель призывал молодежь выключить российскую музыку, они с криком спрашивали у него: "Какая разница?"

"Нам стыдно, что до сих пор существуют люди, для которых "розовое вино" российских исполнителей это до сих пор не актуально", — отметили в сообщении.

Напомним, ранее в Одессе разгорелся скандал относительно громкой вечеринки под российскую музыку. Местная жительница выложила в соцсетях "веселье", где она танцевала под песни путинских артистов Киркорова и Аллегровой.

Также мы писали, что в Белгород-Днестровске Одесской области местное заведение питания нарушило закон о функционировании государственного языка в сфере обслуживания. Кафе выложило свое меню и чек на русском языке.