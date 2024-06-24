Очередной языковой скандал во Львове — посетительницу парка возмутила российская музыка

Дети катаются на аттракционе. Фото: Парк развлечений "Уруру", Facebook

Во Львове девушка возмутилась русской музыкой с использованием ненормативной лексики, раздававшейся в парке развлечений в воскресенье. Развлекательный комплекс для детей жительница Львова посещала вместе с 10-летней сестрой. В заведении уже отреагировали на ситуацию.

Соответствующее видео опубликовало издание VARTA1 в Telegram в понедельник, 24 июня.

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В воскресенье вместе с 10-летней сестрой жительница Львова решила посетить детский комплекс "Уруру" и была возмущена музыкальным репертуаром заведения.

"На территории комплекса играла музыка страны-агрессора, причем с использованием ненормативной лексики. Это абсолютно недопустимо и неприемлемо в детском учреждении, где должны создаваться безопасные и благоприятные условия для детей", — говорится в сообщении.

Девушка через соцсети обратилась к руководству заведения и требует принять немедленные меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Реакция руководства парка

В парке уже извинились и заверили, что такая ситуация произошла впервые и в последний раз.

"Мы провести служебное расследование, пообщались с работниками и, в частности, с человеком, который отвечал за музыку в этот день. Работник включил канал с украинскими песнями, а когда плей-лист закончился, то автоматически переключился на другой канал, и зазвучал этот глупый трек. В связи с наплывом людей, работник не заметил и не среагировал. Поэтому посетителям пришлось слушать этот отстой", — говорится в сообщении.

Как отметили в парке, работа с коллективом проведена, а работник получил выговор.

Сообщение на странице парка "Уруру" в Фейсбуке. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе наоборот произошел скандал из-за украинского языка: парень проводил эфир в соцсети на украинском языке — проходившая мимо женщина начала придираться и проявлять свое негативное отношение к государственному языку.

Также в Одессе на проводимом на русском бизнес-ивенте возник конфликт из-за языкового вопроса: посетители попросили спикера предоставить информацию на украинском, но их требование вызвало возмущение.

Ранее мы писали, что в селе Бартатов во Львовской области частная вечеринка закончилась ссорой из-за русской музыки.