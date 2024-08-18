У львівському ТРЦ 17 серпня вибухнула колба — деталі від поліції

В одному з львівських ТРЦ вибухнула колба — поліція розповіла деталі інциденту
У львівському торгово-розважальному центрі "Леоленд" у суботу, 17 серпня, під час експерименту вибухнула колба. Через інцидент постраждали троє дітей та один дорослий аніматор, який його проводив.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Львівської області у неділю, 18 серпня.
У львівському ТРЦ вибухнула колба
Як стало відомо, у суботу ввечері, 17 серпня, у "Леоленді" під час хімічного досліду, який проводив дитячий аніматор, вибухнула колба з сухим льодом.
Внаслідок інциденту постраждали троє дітей — двоє 9-річних хлопчиків та 10-річна дівчинка, а також 32-річний аніматор. Всіх потерпілих невідкладно ушпиталили.
Поліцейські відкрили кримінальну справу за фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Винуватцю загрожує штраф або три роки позбавлення волі.
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