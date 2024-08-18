У Львівській області на електричку впало дерево — багато поранених

На Львівщині під час буревію дерево впало на електричку — багато поранених
У неділю, 18 серпня, у Львівській області під час сильного вітру дерево впало на електропоїзд. Пасажирів із різаними травмами забрала швидка.
Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
Деталі інциденту
За інформацією перевізника, інцидент стався у Стрийському районі на Львівщині.
В Укрзалізниці зазначили, що під час сильного штормового вітру одне з дерев впало на вагон приміського поїзда №6424 "Стрий — Івано-Франківськ".
Там додали, що травмування отримали як пасажири електрички, так і працівники залізниці.
"Всі постраждалі оперативно отримали першу допомогу, чотирьох пасажирів із різаними травмами забрала швидка, їхні життя в безпеці", — йдеться у повідомленні.
Наголошується, що пасажирів було пересаджено до іншого вагона, а сам електропоїзд затримався на годину і сорок хвилин.
Читайте Новини.LIVE!