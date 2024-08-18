У Львівській області на електричку впало дерево — багато поранених

Електропоїзд Д.656-3. Ілюстративне фото: УЗ

У неділю, 18 серпня, у Львівській області під час сильного вітру дерево впало на електропоїзд. Пасажирів із різаними травмами забрала швидка.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

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Деталі інциденту

За інформацією перевізника, інцидент стався у Стрийському районі на Львівщині.

В Укрзалізниці зазначили, що під час сильного штормового вітру одне з дерев впало на вагон приміського поїзда №6424 "Стрий — Івано-Франківськ".

Розбите вікно електрички через падіння дерева. Фото: Telegram-канали

Там додали, що травмування отримали як пасажири електрички, так і працівники залізниці.

"Всі постраждалі оперативно отримали першу допомогу, чотирьох пасажирів із різаними травмами забрала швидка, їхні життя в безпеці", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що пасажирів було пересаджено до іншого вагона, а сам електропоїзд затримався на годину і сорок хвилин.