Подряпали шість автівок — у Львові заарештували двох нетверезих водіїв

У Львові два нетверезі водії пошкодили шість автомобілів поспіль — деталі від поліції
У Львові двоє нетверезих водіїв пошкодили шість легкових автомобілів. Зокрема, двоє керманичів напідпитку встигли завдати шкоди й своїм авто.
Про це розповіли у пресслужбі патрульної поліції Львівської області у понеділок, 19 серпня.
У Львові нетверезі водії пошкодили автомобілі
Як заявили патрульні, один інцидент стався на вулиці Чигиринській: коли вони наблизилися до автомобіля водія винуватця, він здавав заднім ходом. Чоловік був у сильному спʼянінні: драґер показав 2,8 проміле алкоголю в крові. А в момент оформлення документів, 53-річний водій взагалі заснув.
Інший інцидент трапився на вулиці Богдана Хмельницького: там 52-річний водій фургона не дотримався безпечної дистанції та врізався в мінівен Nissan Note, а той за інерцією — в інше авто.
У горе-керманича виявили ознаки алкогольного спʼяніння. Від перевірки на драґері він відмовився.
Поліцейські склали протоколи за керування транспортним засобом в стані спʼяніння та за скоєні ДТП.
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