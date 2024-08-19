Подряпали шість автівок — у Львові заарештували двох нетверезих водіїв

Зловмисники, які пошкодили авто. Фото: патрульна поліція Львівської області

У Львові двоє нетверезих водіїв пошкодили шість легкових автомобілів. Зокрема, двоє керманичів напідпитку встигли завдати шкоди й своїм авто.

Про це розповіли у пресслужбі патрульної поліції Львівської області у понеділок, 19 серпня.

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Як заявили патрульні, один інцидент стався на вулиці Чигиринській: коли вони наблизилися до автомобіля водія винуватця, він здавав заднім ходом. Чоловік був у сильному спʼянінні: драґер показав 2,8 проміле алкоголю в крові. А в момент оформлення документів, 53-річний водій взагалі заснув.

Порушник заснув у стані сп'яніння. Джерело: патрульна поліція Львівської області

Інший інцидент трапився на вулиці Богдана Хмельницького: там 52-річний водій фургона не дотримався безпечної дистанції та врізався в мінівен Nissan Note, а той за інерцією — в інше авто.

У горе-керманича виявили ознаки алкогольного спʼяніння. Від перевірки на драґері він відмовився.

Поліцейські склали протоколи за керування транспортним засобом в стані спʼяніння та за скоєні ДТП.