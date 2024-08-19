Поцарапали шесть автомобилей — во Львове арестовали двух нетрезвых водителей

Во Львове два нетрезвых водителя повредили шесть автомобилей подряд — детали от полиции
Во Львове двое нетрезвых водителей повредили шесть легковых автомобилей. В частности, двое вождей под хмельком успели нанести вред и своим авто.
Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции Львовской области в понедельник, 19 августа.
Во Львове нетрезвые водители повредили автомобили
Как заявили патрульные, один инцидент произошел на улице Чигиринской: когда они приблизились к автомобилю водителя виновника, он сдавал задним ходом. Мужчина был в сильном опьянении: драгер показал 2,8 промилле алкоголя в крови. А в момент оформления документов, 53-летний водитель вообще уснул.
Другой инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого: там 52-летний водитель фургона не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в минивэн Nissan Note, а тот по инерции — в другой автомобиль.
У горе-водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. От проверки на драгере он отказался.
Полицейские составили протоколы по управлению транспортным средством в состоянии опьянения и за совершенные ДТП.
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