ДТП на Львівщині — водій авто збив 15-річну дівчину

Наслідки ДТП на Львівщині. Фото: lv.npu.gov.ua

Ввечері 19 серпня у селі Крехів Львівської області водій легкового авто збив 15-річну місцеву мешканку. Від отриманих травм дівчина загинула на місці.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Львівській області у вівторок, 20 серпня.

Читайте також:

ДТП на Львівщині

Правоохоронці розповіли, що ДТП трапилася 19 серпня о 20:10 у селі Крехів Львівського району. За попередньою інформацією, водій автомобіля Skoda Octavia, 27-річний житель одного з сіл району, здійснив наїзд на 15-річну місцеву мешканку. Від отриманих внаслідок ДТП травм дівчина загинула на місці події.

Наслідки ДТП. Фото: Нацполіція

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.