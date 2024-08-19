У Львові мотовоз збив 15-річного хлопця на скутері

Мотовоз, який збив 15-річного скутериста. Фото: Національна поліція

У Львові внаслідок зіткнення з мотовозом загинув 15-річний хлопець, який пересувався на скутері. Правоохоронці проводять розслідування інциденту.

Про це повідомили у поліції Львівської області у понеділок, 19 серпня.

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Нещасний випадок на залізниці

Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася о 14:25 у понеділок, на залізничній станції "Рясна ІІ" у Львові.

Правоохоронці попередньо встановили, що відбулося зіткнення мотовоза зі скутером, яким керував 15-річний місцевий мешканець. Від отриманих травм хлопець загинув на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Місце, де стався нещасний випадок. Фото: Національна поліція

Мотовоз, який збив скутериста. Фото: Національна поліція