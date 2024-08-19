У Львові мотовоз збив 15-річного хлопця на скутері

У Львові внаслідок зіткнення з мотовозом загинув 15-річний хлопець на скутері — подробиці
У Львові внаслідок зіткнення з мотовозом загинув 15-річний хлопець, який пересувався на скутері. Правоохоронці проводять розслідування інциденту.
Про це повідомили у поліції Львівської області у понеділок, 19 серпня.
Нещасний випадок на залізниці
Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася о 14:25 у понеділок, на залізничній станції "Рясна ІІ" у Львові.
Правоохоронці попередньо встановили, що відбулося зіткнення мотовоза зі скутером, яким керував 15-річний місцевий мешканець. Від отриманих травм хлопець загинув на місці події.
За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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