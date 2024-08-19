Во Львове мотовоз сбил 15-летнего парня на скутере

Мотовоз, сбивший 15-летнего скутериста. Фото: Национальная полиция

Во Львове в результате столкновения с мотовозом погиб 15-летний парень, который передвигался на скутере. Правоохранители проводят расследование инцидента.

Об этом сообщили в полиции Львовской области в понедельник, 19 августа.

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Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в 14.25 в понедельник, на железнодорожной станции "Рясна ІІ" во Львове.

Правоохранители предварительно установили, что произошло столкновение мотовоза со скутером, которым руководил 15-летний местный житель. От полученных травм парень погиб на месте происшествия.

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по нарушению правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Место, где произошел несчастный случай. Фото: Национальная полиция

Мотовоз, сбивший скутериста. Фото: Национальная полиция