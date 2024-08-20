У Львові підліток ледь не помер від інфекції після купання

Пацієнт, якого врятували медики. Фото: Перше медичне об'єдннаня Львова

У Львові медики врятували життя 16-річного підлітка, який заразився після купання у річці смертельною інфекцією. У хлопця різко відмовили нирки та печінка.

Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

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Зараження лептоспірозом у річці

Пацієнт виявився мешканцем міста Ладижин, що у Вінницькій області. Юнак є студентом коледжу, де навчається на механіка. Як пояснив пацієнт згодом лікарям, він пішов з товаришами відпочити на річку Південний Буг. Втім, після купання у нього різко піднялася температура, яку не могли збити всю ніч. До ранку у підлітка з'явилася блювота.

Спершу лікарі подумали, що хлопець отримав тепловий удар та надавали йому допомогу. Втім, вже за два дні самопочуття Данила різко погіршилось, тож стало зрозуміло, що діагноз встановили некоректно.

Підлітка направили до обласного центру, де вже лікарі встановили, що він заразився смертельною інфекцією — лептоспірозом. На тілі хлопця були подряпини, через які інфекція могла потрапити у кров. У пацієнта почали різко відмовляти органи, інфекція швидко поширювалася по організму.

"Лептоспіроз вразив нирки і вони геть перестали працювати, а також – печінку. Підліток буквально пожовтів. Наступними могли стати органи серцево-судинної системи і тоді юнак би загинув", — зазначають медики.

Медики поруч з хлопцем, якому врятували життя. Фото: перше медичне об'єднання Львова

Медики місяць боролися за життя хлопця

Хлопця перенаправили з Вінниці до Львова у важкому стані — окрім інфікування лептоспірозу, в нього діагностували ще гостру ниркову недостатність від сильної інтоксикації.

"Нам довелося під’єднати його до апарату для проведення гострого діалізу – "штучної нирки". Данило 2 доби безперервно перебував під апаратом – така сильна була інтоксикація. А вже потім ми виконували діаліз 3 рази на тиждень по 4 години. Щодо печінки, то її нам вдалося стабілізували медикаментозно", — розповілає керівниця нефро-діалізного блоку Лікарні Святого Миколая Лілія Грицків.

Лікарі боролися за життя хлопця майже місяць. Наразі 16-річному Данилу вже нічого не загрожує, його стан стабільний, тож хлопця перевели до Вінниці, де проводять завершальні етапи лікування.

Що таке лептоспіроз

Лептоспіроз є важким інфекційним захворюванням, переносником якого є зазвичай щурі та миші. Бактерія може потрапити у воду через сечу тварин. Найчастіше люди заражаються під час купання або вживання зараженої води — через тріщини, порізи чи рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот), як зазначають у Центрі громадського здоров’я.

Якщо не надати вчасну медичну допомогу, лептоспіроз може уразити нирки, печінку, викликати менінгіт та призвести до смерті.