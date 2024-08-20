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У Львівській ОВА назвали кількість громад у регіоні, що підпорядковуються УПЦ МП

20 серпня 2024 18:07
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Голова Львівської ОВА прокоментував заборону УПЦ МП
Колишній головний храм УПЦ МП у Львові. Фото: Твоє місто
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який забороняє діяльність УПЦ МП на території країни. Наразі 17 релігійних громад Львівської області підпорядковуються Москві.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у вівторок, 20 серпня..

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Згідно з новим законом, ці громади мають 9 місяців, щоб ухвалити рішення про розірвання зв'язків із Московським патріархатом. Якщо цього не буде зроблено, їхня діяльність буде припинена через суд.

"Історія існування в Україні, і зокрема на Львівщині, релігійних організацій, які підпорядковуються московському патріархату, завершується", — йдеться в повідомлені.

За словами Козицького з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 37 релігійних громад Львівської області вже розірвали свої зв'язки з РПЦ: 24 з них приєдналися до Православної церкви України (ПЦУ), а 13 — саморозпустилися.

Допис Максима Козицького. Фото: скриншот
Допис Максима Козицького. Фото: скриншот

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Львів церква Україна Львівська область релігія УПЦ МП Максим Козицький

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