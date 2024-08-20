Голова Львівської ОВА прокоментував заборону УПЦ МП

Колишній головний храм УПЦ МП у Львові. Фото: Твоє місто

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який забороняє діяльність УПЦ МП на території країни. Наразі 17 релігійних громад Львівської області підпорядковуються Москві.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у вівторок, 20 серпня..

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Заборона УПЦ МП

Згідно з новим законом, ці громади мають 9 місяців, щоб ухвалити рішення про розірвання зв'язків із Московським патріархатом. Якщо цього не буде зроблено, їхня діяльність буде припинена через суд.

"Історія існування в Україні, і зокрема на Львівщині, релігійних організацій, які підпорядковуються московському патріархату, завершується", — йдеться в повідомлені.

За словами Козицького з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 37 релігійних громад Львівської області вже розірвали свої зв'язки з РПЦ: 24 з них приєдналися до Православної церкви України (ПЦУ), а 13 — саморозпустилися.