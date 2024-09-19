У Львові пройшов суд у справі вбивства Ірини Фаріон — фоторепортаж

Донька Ірини Фаріон з її портретом у залі суду 19 вересня. Фото: Новини.LIVE

У Галицькому районному суді у Львові у четвер, 19 вересня, пройшло судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Підозрюваному В'ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід.

Новини.LIVE побували на місці події та підготували фоторепортаж.

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Відомо, сьогодні спливає 60-денний термін тримання під вартою підозрюваного у вбивстві мовознавиці. Відповідно, засідання стосувалося продовження запобіжного заходу Зінченку.

















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На судовому засіданні були присутні донька загиблої та мати підозрюваного у вбивстві.

"Якщо зі мною щось станеться — то знайте, що мені допомогли. Я прошу суд продовжити мені запобіжний захід", — заявляв Зінченко.

Під час суду донька Фаріон підійшла до підсудного з фото матері та сказала: "Хай подивиться, не відвертається".

Згодом суд ухвалив рішення про продовження слідчих дій ще на шість місяців.

Також Галицький районний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. Суд продовжив арешт до 17 листопада.

Адвокат підозрюваного Ігор Сулима заявив, що В'ячеслав Зінченко боїться за своє життя. За його словами, йому погрожують.

"Якщо він каже, що боїться за своє життя, отже, має на це підстави", — заявив Сулима.