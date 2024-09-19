Во Львове прошел суд по делу убийства Ирины Фарион — фоторепортаж

Дочь Ирины Фарион с ее портретом в зале суда 19 сентября. Фото: Новини.LIVE

В Галицком районном суде во Львове в четверг, 19 сентября, прошло судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Подозреваемому Вячеславу Зинченко продолжили меру пресечения.

Новини.LIVE побывали на месте происшествия и подготовили фоторепортаж.

Читайте также:

Суд по делу о убийстве Фарион

Известно, сегодня истекает 60-дневный срок содержания под стражей подозреваемого в убийстве языковеда. Соответственно, заседание касалось продления меры пресечения Зинченко.

















1/9 ​ 9

На судебном заседании присутствовала дочь погибшей и мать подозреваемого в убийстве.

"Если со мной что-то произойдет — то знайте, что мне помогли. Я прошу суд продлить мне меру пресечения", — заявлял Зинченко.

Во время суда дочь Фарион подошла к подсудимому с фото матери и сказала: "Пусть посмотрит, не отворачивается".

Впоследствии суд принял решение о продлении следственных действий еще на шесть месяцев.

Также Галицкий районный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога подозреваемому в убийстве Ирины Фарион. Суд продлил арест до 17 ноября.

Адвокат подозреваемого Игорь Сулима заявил, что Вячеслав Зинченко опасается за свою жизнь. По его словам, ему угрожают.

"Если он говорит, что боится за свою жизнь, значит, имеет для этого основания", — заявил Сулима.