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На войне погиб зять Фарион

6 октября 2024 13:49
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Василий Особа погиб на фронте
Военный Василий Особа. Фото: Facebook
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

На фронте погиб Василий Особа, зять языковеда Ирины Фарион. Это произошло на Северском направлении.

Об этом сообщила супруга София Семчишин в Facebook в воскресенье, 6 октября.

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На войне погиб зять Фарион

Боец Легиона Свободы, минометчик, старший солдат 4-го батальона "Сила Свободы" бригады быстрого реагирования "Рубеж" Василий Особа погиб в бою с оккупантами на Северском направлении.

"Горите в аду, подонки. Василий Особа убит. Моя любовь", — написала Семчишин.

Побратимы в соцсетях выражают соболезнования жене и детям.

Напомним, во Львове 19 июля произошло покушение на Ирину Фарион. Она получила огнестрельное ранение головы. После операции Фарион спасти не удалось. Языковед умерла во львовской больнице.

По словам врачей, сердце пациентки не выдержало. Там подчеркнули, что языковеда доставили в критическом состоянии с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.

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